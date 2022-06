Fanny Rodrigues vai entrar na casa do “BB – Desafio Final”: “Sinto-me tão nervosa”

Seis anos depois de ter entrado no último “reality show”, Fanny Rodrigues regressa à casa mais vigiada do país, desta vez, como convidada do “Big Brother – Desafio Final” (TVI).

A apresentadora, que saltou para as luzes da ribalta após ter participado na segunda edição da “Casa dos Segredos”, admitiu, no perfil da rede social Instagram, que está nervosa com o retorno ao formato.

“Volto a entrar na casa. Já participei em seis ‘reality shows’ e sinto-me tão nervosa como se fosse entrar pela primeira vez. A casa não é a mesma mas o meu coração pertence ao formato. Deu-me o ser”, disse.

“Vou reencontrar um dos elementos-chave que fez parte do meu crescimento: a voz. Já estou a tremer, só vos digo”, acrescentou.

A comunicadora esteve, recentemente, na Madeira para conduzir o formato das tardes de domingo da TVI. Neste programa, a profissional da estação privada contou com a companhia de Cristina Ferreira, Pedro Teixeira, Mónica Jardim, Santiago Lagoá e Bernardo Sousa.