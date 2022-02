Fãs acreditam que “Pipoca” está apaixonada: “Quem é o novo namorado na foto da estante”

Ana Garcia Martins deixou, esta quarta-feira, 27 de outubro, os seguidores a pensar que tem um novo namorado. E tudo por causa de uma fotografia numa moldura.

A influenciadora digital admitiu estar cada vez mais feliz com a decoração de casa, partilhando uma imagem no perfil de Instagram de um canto da sua sala decorado com vários elementos.

“Cada vez mais feliz em casa. Estou uma avó”, escreveu.

Os seus seguidores repararam numa moldura em que está um registo no qual aparece um casal. “Ups quem é o novo namorado na foto da estante, ar de cúmplices!” comentou uma fã. “Fiz zoom na foto mas não consigo ver o novo amor que está no passepartout”, atirou outra.

A também comentadora do “reality show” “Big Brother”, da TVI, está solteira depois de ter terminado o casamento com Ricardo Martins Pereira, também conhecido como “O Arrumadinho”.

O ex-casal tem dois filhos em comum: Martim e Benedita.