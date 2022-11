Fãs acusam Miro e Mafalda de tentarem aceder à Internet no “BB” e produtora responde

Os internautas acusaram os concorrentes Miro e Mafalda Diamond do “Big Brother” de tentarem aceder à Internet num telemóvel entregue pela produção.

Estão a circular imagens na rede social Twitter de Miro e Mafalda Diamond a mexerem num telemóvel dentro quarto. No vídeo, o irmão de Gilmário Vemba diz à colega de casa para procurar o Google.

A conversa prosseguiu entre os dois concorrentes e Mafalda Diamond referiu, de seguida: “Sabes que é um bocado difícil, o meu telemóvel está desligado, vou receber um código num telemóvel desligado”.

A Endemol já reagiu ao sucedido, adiantando que o telemóvel em questão tem entrado na casa várias vezes desde o inicio do “reality show” porque é com este dispositivo que tiram as fotografias que são publicadas nas redes sociais.

A produtora explicou ainda que os telemóveis não têm acesso à Internet, só têm acesso à câmara e galeria. “Todas as outras funcionalidades requerem um código, ao qual eles, naturalmente, não têm acesso”, contou a produtora, em declarações à “Nova Gente”.