Fãs elogiam Pedro Crispim e o irmão mais velho: “Lindos de morrer”

Diversos seguidores mostraram-se rendidos às semelhanças entre Pedro Crispim e o irmão mais velho, depois de uma fotografia partilhada nas redes sociais pelo consultor de moda.

A nova aposta da SIC, que deixou a TVI, apanhou de surpresa os admiradores, no perfil de Instagram, ao publicar uma imagem em que aparece ao lado do irmão mais velho e até brinca com as parecenças.

“Podíamos ser gémeos? Podíamos! Mas, na verdade, este é o meu mais velho!” brincou.

“Adoro”, “Lindos de morrer”, “Esses genes”, “São todos maravilhosos nessa família” e “Poderiam ser gémeos, são mesmo muito idênticos” foram alguns dos elogios que surgiram no “post”.

O “stylist” aceitou o convite da SIC e vai ter um programa sobre moda que pretende “valorizar as pessoas”. Ao seu lado, Pedro Crispim contará com a maquilhadora e “influencer” Inês Mocho.

“É um programa que pretende valorizar as pessoas, puxar a sua beleza cá para fora, sublinhar aquilo que elas têm de bom”, explicou o consultor de moda.