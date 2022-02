Fátima Lopes admite que não devia ter feito programa da TVI: “Este formato não me acrescentava”

Fátima Lopes admitiu que não devia ter apresentado o programa “First Dates” (2019), que foi gravado em Espanha para a TVI. Na altura, a apresentadora dividiu a condução com Ruben Rua.

Quase um ano depois de ter deixado a estação privada, a comunicadora confessou, no programa “As Três da Manhã”, que o formato não acrescentou nada ao currículo e, por isso, não o devia ter feito.

“Não, não foi por causa disso que eu saí da TVI. (…) Tenho todo o respeito pelo formato, mas, honestamente, hoje olho para trás e penso que não é um formato que me tenha acrescentado absolutamente nada e não o devia ter feito”, afirmou.

“É a primeira vez que o digo, mas digo-o fruto de quem já olhou para trás, passou em retrospetiva o seu percurso e pensou: ‘O que é que não devia ter feito, porque não me acrescentava?’. Na altura, não tinha essa perceção, mas este formato não me acrescentava”, prosseguiu Fátima Lopes, garantindo que mantém uma “boa relação” com Ruben Rua, o outro apresentador.