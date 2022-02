Fátima Lopes “ao leme” de novo projeto… de pesca

Fátima Lopes tem um novo projeto de comunicação. A ex-apresentadora da TVI mostrou-se ao leme de uma embarcação e a falar com pescadores.

Depois de ter saído da TVI em desacordo com os planos que Cristina Ferreira tinha para o seu futuro – e que passavam por abandonar as tardes e ter um programa ao sábado à noite, no qual iria perder dinheiro -, Fátima Lopes dedicou-se a outros projetos de comunicação, entre eles algumas palestras e, agora, tem um novo desafio.

“A preparar o meu novo projeto com o @empowerbrandscommunity. Subscrevam o canal (youtube.com/EmpowerBrandsChannel) e acompanhem as novidades”, escreveu a comunicadora nas redes sociais, ao leme de uma embarcação.

Pelas imagens é percetível que Fátima Lopes está a realizar um trabalho em vídeo para a empresa Doca Pesca.

Recorde-se que, recentemente, a ex-apresentadora lançou o seu mais recente livro, “Encontrei o Amor Onde Menos Esperava”.