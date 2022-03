Fátima Lopes apresenta novo visual para “melhorar o astral”

A apresentadora de “A Tarde É Sua”, da TVI, cortou ligeiramente o cabelo e já começou a receber os elogios dos milhares de seguidores.

Fátima Lopes deu um ligeiro retoque no visual. A apresentadora de “A Tarde É Sua”, da TVI, cortou o cabelo e já se sente com mais energia.

“Um pequeno retoque no cabelo e já melhora o astral”, escreveu a comunicadora do quarto canal no perfil de Instagram.

Os seguidores aprovaram a mudança de imediato: “Linda”, “parabéns” ou “fica-lhe tão bem” servem a título de exemplo.