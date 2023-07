Fátima Lopes aproveita as águas cristalinas na Grécia

A apresentadora Fátima Lopes utilizou as redes sociais para partilhar alguns detalhes das férias por Spinalonga, na Grécia.

A temporada de férias está em alta e não se encontra perto de terminar. Sónia Araújo está pelo Algarve a aproveitar as temperaturas altas. Já Fátima Lopes foi passear para fora do país.

Grécia e o mar Adriático foram a escolha da apresentadora. Mais especificamente, Spinalonga, uma ilha grega. Nas redes sociais, Fátima tem partilhado alguns registos de momentos das férias.

A apresentadora encontra-se a desfrutar do descanso em família e tem aproveitado para visitar a ilha onde está. Com um visual mais casual, mostra-se a posar para a câmara pelas ruas de Spinalonga.

Recentemente, Fátima Lopes revelou que vai acompanhar a Jornada Mundial da Juventude do lado do Entretenimento. A apresentadora é católica assumida e identifica-se com a “humanidade” e “flexibilidade” do Papa Francisco. “Tenho orgulho em ser católica e a Jornada é um desafio especial”, afirma.