Fátima Lopes aproveita férias no Algarve na companhia dos filhos

Fátima Lopes aproveitou o tempo livre para viajar para o Algarve na companhia dos filhos, Beatriz e Filipe. A apresentadora mostrou-se feliz nas redes sociais.

A comunicadora tem estado afastada do pequeno ecrã desde que terminou o vínculo contratual com a TVI. Agora, a apresentadora viajou para o Sul de Portugal com os seus filhos, tal como contou no Instagram.

“A aproveitar as férias na companhia dos meus filhotes”, confessou Fátima Lopes na legenda de uma fotografia em que surge a sorrir.

Entre descansar e brincar com os filhos, Fátima Lopes tem aproveitado o tempo livre para passear, apanhar banhos de sol, dar uns mergulhos na piscina e desfrutar dos finais de tarde.