Fátima Lopes feliz pela chegada do grande amigo ao canal

Fátima Lopes revelou estar feliz com a mudança de Cláudio Ramos para a TVI, na qual vai ser o apresentador do “Big Brother 2020”, que estreia em março.

“Estou muito feliz com a vinda do Cláudio Ramos para a TVI. Sempre desejei que, um dia, isso pudesse acontecer. Há uma longa amizade entre nós e uma grande relação de confiança mútua. Bem-vindo, Cláudio! Estou mesmo feliz por ti”, afirmou a apresentadora da TVI na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8ZEyNtHpcW/

Recorde-se que, em comunicado, Cláudio Ramos confessou que “não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI”.

“O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o Big Brother, reality show que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar”, adiantou.

