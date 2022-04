Fátima Lopes dá início às despedidas do “A Tarde é Sua”: “Valeu a pena cada instante”

Depois de nove anos a apresentar o “A Tarde é Sua”, Fátima Lopes dá início às despedidas do formato da TVI, que termina em dezembro.

É em dezembro que será transmitido o último “A Tarde é Sua”, o programa que durante nove anos foi transmitido pelo canal nas tardes de segunda a sexta-feira e pelo qual passaram diversas histórias de vida.

Em despedida, este domingo, 13 de dezembro, a própria apresentadora, de 51 anos, partilhou no Instagram um vídeo com alguns dos melhores momentos do formato do qual é anfitriã desde a estreia e no qual destacou um dos projetos televisivos mais marcantes.

“O ‘A Tarde é Sua’ está a chegar ao fim. Guardo, no meu coração, muitas histórias e momentos únicos. Valeu a pena cada instante”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que, a partir de janeiro, as tardes da TVI serão apresentadas por Manuel Luís Goucha. Fátima Lopes passará para os fins de semana.