Fátima Lopes dedica-se ao filho: “Está a ficar um homem”

O filho de Fátima Lopes, Filipe, completou 15 anos e, nas redes sociais, a mãe não deixou a data passar em branco.

A apresentadora partilhou uma fotografia a segurar no bolo de aniversário do adolescente e escreveu: “Hoje [ontem] o meu querido filho faz 15 anos. Está a ficar um homem e com um coração maravilhoso. Que felicidade preparar todos os mimos que ele gosta para celebrar esta data. Amo-te muito meu filho”.

Recorde-se que, além de Filipe, Fátima Lopes é mãe de Beatriz, que completou, no passado mês de janeiro, 24 anos.