Fátima Lopes desfruta de férias no Douro

A apresentadora está de férias no Douro com a família e já partilhou as primeiras fotografias nas redes sociais.

Depois de ter anunciado que iria fazer uma pausa no programa “A Tarde é Sua”, na TVI, para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias, Fátima Lopes viajou até ao Norte de Portugal, como a própria revelou na conta de Instagram.

“Pelo Douro com a família”, escreveu a comunicadora na legenda de várias fotografias.

Durante a ausência de Fátima Lopes será Mónica Jardim a apresentar o formato da estação privada.

Recorde-se que recentemente a apresentadora posou em “topless” para a edição recente da revista “Frederica”, de Vanessa Martins, e recebeu vários elogios.

