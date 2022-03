Fátima Lopes e a saída da TVI: “Houve desconsiderações”

Fátima Lopes abordou, finalmente, a sua saída da TVI, há vários meses. A apresentadora refere que as “desconsiderações” foram “pesando”.

Fátima Lopes deu uma entrevista à revista “Sábado”, na qual abordou, pela primeira vez, a saída da TVI, há alguns meses. Recorde-se que a estação pretendia que a comunicadora abandonasse as tardes semanais e passasse a ser um rosto de um programa ao sábado – que, admite agora, significava uma mexida no ordenado, ao contrário do que garantiu a TVI.

“Teria de fazer um novo contrato. Primeiro negoceiam-se as condições e só depois se anuncia publicamente. Fizeram o contrário. O que me foi proposto não tinha condições para eu aceitar e saí”, admitiu à revista.

As “desconsiderações” terão começado, ainda, no programa “A Tarde É Sua”. “A minha opinião não foi tida em conta. Houve um somatório de desconsiderações e desvalorizações”. E Fátima Lopes acrescentou: “A emissão aumentava ou diminuía para tapar aqui ou ali e isso é um desrespeito por um formato que foi desenhado para servir determinado público (…) São são desconsiderações”.

Finalmente, a polémica com o programa “Conta-me”, que começou por ter o seu rosto. “O projeto nasceu comigo. Só que afinal não ia ser só eu e recusei-me a apresentar”, rematou, em declarações à “Sábado”.