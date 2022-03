Fátima Lopes: “É um dia muito especial. O meu pai faz 80 anos”

A apresentadora assinalou publicamente mais um aniversário do pai em direto durante a emissão especial da TVI.

O pai de Fátima Lopes completa esta sexta-feira 80 anos e a data que foi destacada no formato da estação privada pela apresentadora, que afirmou que acordou “muito emocionada”.

“Hoje para mim também é um dia muito especial. O meu pai faz 80 anos”, sublinhou. “Um beijinho muito grande. Confesso que acordei muito emocionada por pensar que hoje o meu pai faz 80 anos. Mas estou feliz por estar aqui a celebrar com os nossos telespectadores e poder ajudar”, acrescentou.

Recorde-se que a emissão especial da TVI foi apresentada durante a manhã por Manuel Luís Goucha, juntamente com outros rostos do canal. Já Fátima Lopes está à frente do ecrã na parte da tarde.