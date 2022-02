Fátima Lopes emocionada com a presença da família no lançamento do livro

Fátima Lopes confessou, este domingo, 8 de agosto, que ficou emocionada com a presença da família no lançamento do livro na Póvoa do Lanhoso.

A apresentadora, que tem estado afastada do pequeno ecrã desde que terminou o vínculo com a TVI, encerrou a sua digressão de apresentação do livro na vila de Braga, em que vive a sua irmã.

“Fechei esta semana com chave de ouro, apresentando o meu livro na Póvoa de Lanhoso”, começou por contar a comunicador no perfil de Instagram.

“Há muitos anos que aqui venho regularmente, visitar a minha irmã. Ter a minha família a assistir à apresentação do livro, deixou-me muito emocionada”, confessou Fátima Lopes na legenda.