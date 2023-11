Fátima Lopes encontra Pinto da Costa num almoço com Fernando Póvoas

A apresentadora Fátima Lopes almoçou com o amigo Fernando Póvoas e acabou por encontrar o presidente do FC Porto Pinto da Costa.

A amizade entre Fátima Lopes e o médico Fernando Póvoas dura há muitos anos e os dois encontraram-se para almoçar e pôr a conversa em dia. A apresentadora acabou por encontrar o presidente do FC Porto Pinto da Costa.

“Hoje matei saudades do meu querido amigo, Fernando Póvoas, num almoço especial com a presença do Pinto da Costa. Foi muito divertido!”, escreveu Fátima Lopes nas redes sociais.