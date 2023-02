Fátima Lopes fala sobre o namorado e a família em direto: “A minha sogra está a ver”

Fátima Lopes falou sobre o namorado em direto no programa “Caixa Mágica”, na emissão deste sábado, 26 de fevereiro.

A apresentadora está a viver uma relação amorosa e já não esconde do público. Durante o formato das tardes de sábado, a comunicadora estava a conversa com Pedro Santana Lopes quando se referiu ao companheiro e à família.

“A família do meu companheiro é da Figueira. Aliás, a esta hora a minha sogra está a ver religiosamente o programa, um beijinho para ela”, disse.

“Portanto, vou com muita frequência agora à Figueira. A probabilidade de me cruzar agora consigo… Mas já o cheguei a avisar algumas vezes de que vou”, prosseguiu.

Depois de ter terminado o casamento com Luís Morais (2005-2018), Fátima Lopes tem vivido uma relação amorosa com Jorge Cristino desde abril do ano passado, segundo a Imprensa nacional.