Fátima Lopes faz anos: “Foi tão intenso o último ano, que tenho dificuldade em recordar tudo o que fiz e vivi”

Fátima Lopes celebra 53 anos esta sexta-feira, 13 de maio, e decidiu fazer uma retrospetiva do último ano.

Foi através das redes sociais que a apresentadora escreveu algumas palavras e refletiu sobre tudo o que aconteceu na sua vida nos últimos tempos.

“Hoje celebro 53 anos. Foi tão intenso o último ano, que tenho dificuldade em recordar tudo o que fiz e vivi”, começou por escrever.

“Foi um ano de transformação. De mudança. De recomeços. De sentir a força do amor dos meus. De agradecer infinitamente o carinho do público. De me sentir abençoada por cada abraço e sorriso que recebi. Estou numa fase muito feliz da minha vida. E o melhor de tudo é que sinto que tudo o que vivi fez sentido”, rematou.

Recorde-se que depois de um tempo afastada do pequeno ecrã a apresentadora regressou à antena da SIC e que se prepara para, 28 anos depois, voltar a apresentar o programa “All You Need is Love”.