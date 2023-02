Fátima Lopes faz reflexão sobre “All You Need Is Love”

Fátima Lopes recorreu ao seu perfil de Instagram para fazer uma pequena reflexão sobre o programa que conduz ao lado de João Paulo Sousa, na SIC.

“All You Need Is Love”, que regressou recentemente à antena do canal três, passou das tardes para as madrugadas do canal mas isso é algo que parece não preocupar a comunicadora.

“Uma das coisas que mais me deixa de coração cheio é celebrar o amor. No programa de hoje celebrámos o amor, em várias idades, desde os mais pequenos aos mais velhos”, começou por escrever.

“Foi muito bonito. Tantas emoções, tantos momentos felizes. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana, voltamos com mais histórias apaixonantes”, rematou.