Fátima Lopes grata pela rápida recuperação do seu cão

Fátima Lopes mostrou-se completamente “grata e feliz”, esta segunda-feira, pela rápida recuperação do seu cão Brownie que já aguenta uma caminhada.

Depois de o seu cão ter estado desaparecido e ter regressado a casa ferido, a apresentadora do programa “A Tarde É Sua” (TVI) dividiu com os fãs o processo de recuperação do seu melhor amigo.

Até ao momento, o canino fez grandes progressos.

“Hoje o Brownie, pela primeira vez desde que ficou ferido, fez uma caminhada com a pata no chão. Grande vitória. Estou mesmo feliz e grata”, escreveu a comunicadora no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8EK23snten/

Durante o formato das tardes da estação de Queluz De Baixo, quando estava à conversa com Marco Costa, Fátima Lopes reforçou que o seu cão Brownie está a recuperar muito bem.

