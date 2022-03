Fátima Lopes já fez a árvore de Natal

A apresentadora revelou nas redes sociais que já montou, este sábado, a árvore de Natal “especial”.

Apesar de faltar mais de um mês para o Natal, Fátima Lopes, de 51 anos, já entrou no espírito natalício e, inclusive, deu início às decorações alusivas à data, uma das coisas que lhe traz “felicidade”, como partilhou no Instagram.

“Dezembro está a chegar e eu, como sempre, estou entusiasmada com o Natal! Ainda são incertas as condições em que se vai realizar, mas vamos tentar viver esta quadra tão especial da melhor maneira possível”, afirmou na legenda de uma fotografia, na qual surge ao lado da árvore de Natal.

A apresentadora revelou ainda que se associou a uma iniciativa sustentável da RNTERS e da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários.

“Uma das coisas que me traz felicidade é decorar a árvore de Natal e, sempre que posso, escolho utilizar um Pinheiro Bombeir

o. É o melhor de dois mundos, porque estou a contribuir para a saúde das nossas florestas, a dar uma segunda vida a estas árvores e a ajudar financeiramente as corporações de Bombeiros Voluntários. Depois do Natal, é só devolver o pinheiro para ele se tornar biomassa e, assim, fechar o ciclo. As nossas escolhas têm impacto”, acrescentou.