Fátima Lopes mostra-se a decorar a casa para o Natal: “É das coisas que mais felicidade me dá”

Já no mês de Natal, Fátima Lopes mostrou-se, nas redes sociais, a preparar a casa para a época festiva.

A menos de quatro semanas, a família estará à mesa, reunida, a celebrar o Natal, com a casa decorada, seja com bastante vigor ou apenas com a árvore de Natal.

Para mostrar que o espírito natalício já tinha chegado a sua casa, Fátima Lopes partilhou, nas redes sociais, uma imagem sua na qual se mostra a montar a árvore de Natal.

“Cá em casa, hoje foi dia de fazer a árvore de Natal, em família, e desfrutar cada minuto! É das coisas que mais felicidade me dá”, escreveu a apresentadora na legenda das imagens.

