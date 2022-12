Fátima Lopes na Gala dos Sonhos : “Tenho de pôr o coração de mãe de lado e ser profissional”

Pelo segundo ano consecutivo, Fátima Lopes apresentou, este domingo, 4 de dezembro, a Gala dos Sonhos, no Campo Pequeno, em Lisboa, que presta homenagem a filha de Tony Carreira e recolhe donativos para a Associação Sara Carreira.

Passados poucos minutos de um espetáculo que durou cerca de três horas e foi transmitido em direto pela SIC, Fátima Lopes falou com o Delas.pt sobre o balanço de um evento que recolheu mais de 85 mil euros e pretende ajudar 35 bolseiros a seguirem o seu sonho.

“Foi uma gala muito bonita e intensa. São sempre galas diferentes, mas têm o mesmo grau de intensidade e de amor”, começou por referir.

“É muito difícil explicar o que é esta gala. É uma coisa tão especial e tão difícil para mim de fazer que preciso de tempo para me preparar para ela”.

Fátima Lopes garante que as emoções estão à flor da pele, até porque é amiga da família Carreira – chegou a ir com Tony a Fátima, a pé -, mas garante que, como profissional, os sentimentos ficam de lado na hora de subir ao palco. “Sinto o coração de mãe, de amiga da família, é muita coisa junta. Mas tenho que deixar isso tudo de lado e tentar ser profissional e conseguir ser a timoneira do barco… tenho de manter as coisas num determinado sentido!”

Mas nem sempre é fácil, assegura. “É difícil porque em algumas situações tenho que anestesiar o que sinto, porque senão a emoção entra por ali fora e já não me agarro!”

E o que sente Fátima Lopes no final de três horas de emissão em direto? “Agora não sinto nada. Vou para casa e preciso de uma semana para digerir tudo o que se passou aqui…”