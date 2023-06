Fátima Lopes passa Dia de Portugal no Canadá

A apresentadora da SIC Fátima Lopes passou o Dia de Portugal no Canadá a aplaudir um rancho folclórico.

Fátima Lopes viajou para o Canadá e foi do outro lado do Atlântico que passou o Dia de Portugal, neste sábado, 10 de junho, junto a um rancho folclórico.

“O magnífico desfile do Dia de Portugal, em Toronto! 52 carros alegóricos das várias associações portuguesas no Canadá e centenas de portugueses, orgulhosos por celebrar as suas raízes! Adorei!”, referiu a comunicadora do terceiro canal nas redes sociais.

Em Toronto, Fátima Lopes conviveu com os emigrantes portugueses, trocou impressões e ainda tirou dezenas de fotografias, sinal do seu reconhecimento além fronteiras.