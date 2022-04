Fátima Lopes prepara novidades com o Instituto de Medicina Molecular

Fátima Lopes está a preparar novidades com o Instituto de Medicina Molecular. A apresentadora promoveu a o trabalho nas redes sociais.

A comunicadora regressou de férias para conduzir o vespertino “A Tarde É Sua”, da TVI. No entanto, quando não está no ar, a profissional da estação privada continua focada no trabalho.

No perfil de Instagram, Fátima Lopes mostrou que anda a trabalhar com o Instituto de Medicina Molecular. “A trabalhar no Instituto de Medicina Molecular. Em breve vão saber porquê”, pode ler-se na legenda de uma publicação feita esta quarta-feira.

Enquanto esteve de férias, a apresentadora relaxou durante um passeio de barco pelo rio Douro, uma experiência que diz ter sido “magnífica”. “O Jorge Soares foi um bom anfitrião. Valeu a pena cada minuto que passei no barco”, contou, na altura.

LEIA TAMBÉM: