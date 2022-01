Estilista Fátima Lopes reage à morte da mãe: “Deixou-nos um legado eterno”

Fátima Lopes reagiu pela primeira vez à morte da sua mãe, Lurdes Lopes. Na hora do adeus, a estilista elogiou a progenitora nas redes sociais.

A designer de moda utilizou o perfil de Instagram para prestar homenagem à sua mãe que morreu, na manhã deste sábado, 26 de dezembro, no Hospital Central do Funchal, vítima de covid-19.

“A mãe, a protetora, a força, a dedicação total à família. Deixou-nos um legado eterno de amor e união”, escreveu Fátima Lopes na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado de Lurdes Lopes.

Diversas caras conhecidas do público como Mariama Barbosa e Pedro Crispim fizeram questão de manifestar o seu apoio para com a estilista com mensagens ou emojis a comentar a publicação.

Lembre-se que a mãe de Fátima Lopes ficou infetada a 15 de dezembro. Antes de dar entrada na unidade de saúde, Lurdes Lopes estava internada num lar com uma doença neurodegenerativa crónica.