Fátima Lopes recebe medalha: “Sinto-me muito feliz”

Através das redes sociais, Fátima Lopes mostrou que recebeu uma medalha de mérito social da Associação Nacional de Gerontologia Social.

Recentemente, Fátima Lopes saiu vitoriosa da sétima edição da Gala Prémios da Lusofonia, com a conquista do “Prémio Comunicação”. A apresentadora volta novamente a ser distinguida, desta vez, com uma medalha.

Nas redes sociais, Fátima Lopes mostrou a medalha que recebeu por mérito social da Associação Nacional de Gerontologia Social.

“A Associação Nacional de Gerontologia Social organizou o Congresso ‘Envelhecer nos Eixos – II’ e agraciou-me com a Medalha de Mérito Social, Grau Ouro”, começou por explicar.

“Sinto-me muito feliz com este prémio, porque acredito que a idade está na cabeça de cada um e aproveitar o melhor de cada fase da vida, é uma decisão muito sensata. Foi uma manhã vivida com reflexão e muita alegria à mistura”, acrescentou.

A apresentadora também comemorou, há pouco tempo, o aniversário de um sonho que realizou: a plataforma dedicada à saúde e bem-estar, “Simply Flow”.