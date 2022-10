Fátima Lopes reencontra equipa de atletismo: “Senti-me apenas a miúda que gostava de correr”

Fátima Lopes reencontrou a sua antiga equipa de atletismo do Barreiro. A apresentadora partilhou o momento nas redes sociais.

No seu perfil de Instagram, a comunicadora publicou uma fotografia em que surge acompanhada pela equipa e escreveu algumas palavras de afeto.

“É difícil descrever o que senti por poder participar num jantar com os antigos atletas e treinadores da Quimigal, o clube que representei, nos meus anos de atletismo”, começou por escrever.

“Devo muito ao atletismo e àqueles que viveram aqueles seis anos comigo. Aprendi a importância da persistência, do foco, da ambição, da resiliência. Do saber perder de cabeça erguida e conseguir celebrar todas as vitórias, por mais pequenas que fossem. A importância da equipa para os resultados individuais e coletivos”, continuou.

“Neste jantar recuei no tempo e voltei à minha adolescência, com alegria e emoção. Senti-me apenas a miúda que gostava de correr e rir com os amigos do atletismo. E essas memórias valem ouro para mim”, rematou.