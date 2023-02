Fátima Lopes revela hábito de que não abdica com os filhos

Fátima Lopes confessou, em conversa com Júlia Pinheiro, um hábito que mantém com os filhos e do qual não abdica.

A apresentadora, que esteve com João Paulo Sousa no vespertino “Júlia”, na SIC, falou a importância de dizer “amo-te”.

“É tão mas tão importante dizer ‘amo-te’, mesmo que as pessoas tenham vergonha. Olha, comecem por dizer sem olhar, escrevam, mas é muito importante dizer ‘eu amo-te’, eu sou uma chata nesse aspeto”, contou.

De seguida revelou ainda: “Eu escrevo bilhetinhos aos meus filhos. Imagina, eu saio de casa e eles estão a dormir, quando eles acordarem o mais provável é terem na mesa do pequeno-almoço um bilhetinho meu com uma bonequinha desenhada por mim e um recado (…)”.

“Mesmo que eles não digam nada, eu sei que aquilo faz com que o dia deles seja melhor e se eles fazem isso comigo tu não imaginas a força que eu ganho”, afirmou.

Recorde-se que Fátima Lopes é mãe de Beatriz, de 23 anos, e de Filipe, de 13 anos.