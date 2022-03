Fátima Lopes revela que quer fazer rádio e dobragem de personagens de desenhos animados

Afastada do ecrã após ter rescindido contrato com a TVI, Fátima Lopes revelou que quer fazer rádio e dobragem de personagem de desenhos animados.

Afastada do ecrã após ter rescindido contrato com a TVI, a antiga apresentadora da estação televisiva confessou que tem outras experiências profissionais em vista.

A também escritora contou numa entrevista que fazer rádio e dobragem de personagens de desenhos animados estão entre os projetos profissionais futuros.

“Ainda me falta muita coisa. Costumo dizer que não gosto de revelar os meus sonhos, porque são meus. Quando me deito ponho-me a pensar no que é que me falta fazer e acho que ainda tenho a minha criança interior bem vivaça”, afirmou.

“Um dia gostava de fazer dobragem de uma personagem de desenhos animados, acho que me vou divertir, acho que vou aprender. Nunca fiz rádio. Um dia quero fazer rádio. Tenho imensos sonhos na minha cabeça, coisas que hei de trabalhar para lá chegar”, acrescentou.

Recentemente, Fátima Lopes admitiu em entrevista à Júlia Pinheiro que estava “infeliz” no pequeno ecrã, enquanto estava ao serviço da TVI.