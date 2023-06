Fátima Lopes rumou até ao Canadá para apresentar o seu novo livro

A apresentadora Fátima Lopes esteve no Canadá no final de semana passada para apresentar o seu novo livro.

O final de semana passado, para alguns, foi dias de concretizações. Foi o caso de Fátima Lopes. A apresentadora esteve pelo Canadá e realizou um grande objetivo.

No seguimento do lançamento do seu novo livro “Simply Flow – Atreve-te a abrandar”, onde partilha dicas de saúde e bem-estar, Fátima rumou até à América do Norte e deu uma palestra à Comunidade Portuguesa de Toronto, no Canadá.

A apresentadora tem partilhado nas redes sociais momentos da sua viagem e essa conquista não foi exceção.

“Ontem, tive a honra de fazer a primeira palestra em língua portuguesa, no Canadá. Uma experiência de partilha maravilhosa, com a Comunidade Portuguesa de Toronto. Regresso a Portugal de coração cheio e grata por tudo o que vivi nestes dias”, escreveu na legenda.

Além da palestra, a apresentadora partilhou no seu Instagram outro grande sonho: conhecer as Cataratas do Niágara. Na publicação escreveu: “Finalmente concretizei o sonho de conhecer as Cataratas do Niágara”.

Ainda no dia 10 de junho, Fátima esteve no Desfile do Dia de Portugal, em Toronto, onde dezenas de carros alegóricos celebravam a data simbólica.