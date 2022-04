Fátima Lopes sobre a filha mais velha: “Transformou-se num ser humano que admiro”

Fátima Lopes vive tempos de felicidade, pois a sua filha mais velha, Beatriz, celebra mais um ano e, esta quarta-feira, 5 de janeiro, soprou 22 velas.

A comunicadora, de 52 anos, não podia deixar passar em branco o aniversário da sua filha mais velha e assinalou a data nas redes sociais. A apresentadora partilhou uma imagem em que surge ao lado de Beatriz.

“Já passaram 22 anos desde aquele dia maravilhoso em que nasceu a minha princesa”, começou por escrever, no perfil de Instagram.

“A minha menina transformou-se numa mulher bonita e num ser humano que admiro. É lutadora, responsável, resiliente e muito fiel aos seus valores. Aprendo com ela e fico feliz por isso. O que mais desejo é que a vida lhe sorria sempre. Porque merece. Amo-te muito minha filha”, remata.

Beatriz é fruto do primeiro matrimónio de Fátima Lopes. A comunicadora também é mãe de Filipe, de 12 anos, fruto do casamento que manteve com Luís Morais.