Fátima Lopes vai tirar uns dias para descansar

Fátima Lopes alertou, esta sexta-feira, os seguidores que vai tirar uns dias de férias para descansar. A apresentadora da TVI será substituída por Mónica Jardim.

A comunicadora está a precisar de recarregar energias e, por isso, vai relaxar em família, longe da rotina do trabalho. No perfil de Instagram, Fátima Lopes avisou os seus seguidores.

“Vou estar uns dias fora, aqui do ‘A Tarde é Sua’, vou aproveitar para descansar um pouco mais com os meus filhos”, contou a apresentadora do quarto canal num vídeo em que surge no set do vespertino.

De seguida, a comunicadora explicou que o formato fica bem entregue à colega de trabalho. “O programa fica muito bem entregue com a Mónica Jardim. Não vos vai faltar boa companhia e bons conteúdos”, concluiu.

