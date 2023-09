Fátima Lopes volta “ao terreno” para reportagem em Faro

Com as “mãos na massa”, Fátima Lopes regressou ao terreno para acompanhar uma reportagem em Faro, no Algarve.

A sustentabilidade e cuidar do planeta são tópicos que são falados várias vezes. Fátima Lopes envolveu-se no tema e voltou “ao terreno” para acompanhar uma reportagem que aborda esses tópicos, em Faro.

“Ontem voltei ao terreno para acompanhar mais uma equipa do projeto Viagem pelo Clima. Desta vez desloquei-me a Faro, onde estava a Equipa Ar a cumprir os desafios que tinha escolhido para celebrar o dia que este projeto decidiu ser, o dia do turismo sustentável”, começou por contar.

“Começámos com um passeio de barco solar pela Ria Formosa. Depois, passeámos a pé pela baixa de Faro e visitámos uma loja de roupa em segunda mão e Upcycling. Ali perto fomos até ao fantástico Museu Municipal de Faro, que aconselho todos a visitar. Terminámos o dia com um passeio de Tuk Tuk elétrico”, descreveu.

“Foi sem dúvida um belo dia de turismo sustentável. No sábado há nova viagem, desta vez para Odemira”, concluiu, revelando o próximo destino.