Fátima Lopes desfruta de dia para fazer voluntariado com a filha

Fátima Lopes desfrutou do dia de sábado para fazer voluntariado numa associação de defesa e proteção de animais.

Depois de ter terminado o vínculo profissional com a TVI, a apresentadora tem aproveitado o tempo livre para estar com os filhos, Beatriz e Filipe. Desta vez, a comunicadora decidiu fazer voluntariado com a filha.

“Foi dia de eu e a minha filha fazermos o nosso voluntariado na Adoro Mimos. Felizmente, desde a ação solidária que fizemos o ano passado, que muitos cães desta casa ganharam finalmente um lar”, contou.

“Chegaram dois cachorrinhos que precisam de uma família. É um trabalho que nunca termina. Mas cada vez que um deles é adotado, renovamos a nossa energia para lhes dedicar tempo e amor”, rematou.

Recentemente, a comunicadora celebrou publicamente o aniversário do filho Filipe. “O meu príncipe faz hoje 12 anos. O tempo voou até aqui. Já partilhámos tantas gargalhadas, conquistas, sorrisos e aprendizagens”, escreveu, nas redes sociais.