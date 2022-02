Fátima Padinha recorda Pedro Passos Coelho: “Foi amor à primeira vista”

Fátima Padinha recordou o período em que conheceu o ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. A ex-Doce contou que “foi amor à primeira vista” entre os dois.

Fátima Padinha esteve no programa das tardes da SIC “Júlia”, conduzido por Júlia Pinheiro, para fazer companhia à filha Catarina Padinha, fruto da relação com o ex-primeiro ministro.

Enquanto conversam as duas com a apresentadora, a ex-Doce lembrou o momento em que conheceu o antigo líder do Partido Social Democrata (PSD). “Foi amor à primeira vista. Passado uma semana estávamos a viver juntos”, afirmou.

De seguida, a antiga cantora revelou que Pedro Passos Coelho tinha muito talento para a música: “Tu tens que ter ouvido, tens um vozeirão, uma pujança”.

Além da jovem cantora lírica, Fátima Padinha e o ex-primeiro ministro também são pais de Joana. Os dois separaram-se quando a filha Catarina tinha oito anos.