Fechado num avião, Raminhos conta os episódios mais insólitos num aeroporto

António Raminhos recorreu às redes sociais para contar a última experiência que teve no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

“E o regresso a Lisboa mais uma espetacular no aeroporto da capital. Estivemos 20 minutos fechados no avião já ligados à manga porque… ninguém vinha abrir a porta! Apesar da insistência da tripulação”, contou António Raminhos, numa publicação feita através das redes sociais.

“Depois saímos do avião e apesar de ligados à manga, ou seja com acesso direto, tivemos de descer uma escadas e apanhar um autocarro para entrar por outra porta. Está giro”, acrescentou.

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, também passou por uma situação idêntica e usou a caixa de comentários para reagir: “Eu reclamei a semana passada de algo semelhante e chamaram-me de pindérica e mais algumas mil coisas que não vale a pena falar… Cartaz da vergonha na chegada a Lisboa… recorrente. No teu caso até tinhas escada… Nós nem isso, o plano era voar ou saltar”.

Numa outra publicação, Raminhos mostrou-se indignado com a sujidade das casas de banho do Aeroporto Humberto Delgado: “Torneiras e secadores que não funcionavam, urinóis entupidos… Fazia inveja a casas de banho de estações de serviços de estradas nacionais. Qual foi a pior que encontraram?”, referiu, numa sequência de fotografias onde era possível ver a falta de limpeza do espaço.