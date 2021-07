Felipa Garnel desespera com covid-19: “Não sou capaz de manter uma conversa”

Depois de ter anunciada que, a par do marido, estava infetada com covid-19, Felipa Garnel lamentou que o vírus ainda não tenha dado tréguas e que não seja possível, para já, a interação com os seguidores.

Filipa Garnel e Nuno Lobo Antunes continuam infetados com a covid-19 e a antiga diretora de Programas da TVI e o médico já gostariam de ter trocado algumas palavras com os seguidores, mas ainda não foi possível.

“Apesar de o ‘doutor’ estar muito melhor, eu não estou capaz de manter uma conversa”, assumiu Felipa Garnel no perfil de Instagram neste domingo à noite.

“Assim que estivermos ambos livres do bicho voltamos aqui para vos contar tudo sobre a nossa experiência com a covid-19”, prometeu a comunicadora, que deixou um pedido: “Até lá, cuidem-se, por favor!”