Felipa Garnel em viagem de luxo após sair da direção de Programas da TVI

Há muitos anos que sonhava fazer uma viagem de comboio durante alguns dias. E como tudo o que se quer muito, regra geral consegue-se, aqui estou prestes a embarcar no Rovos Rail, o comboio de luxo que me vai levar de Pretoria a Cape Town! A expectativa é grande, mas a avaliar pela estação em Pretoria e pela forma como os passageiros são recebidos, vai ser ainda melhor do que imagino… Mais nas stories! @acrosstravelsafaris @rovosrail #rovosrailstation #pretoria #southafrica