Felipa Garnel revoltada com reportagem da TVI: “Mau gosto atroz”

Felipa Garnel confessou estar revoltada com a reportagem da TVI em que surgem imigrantes ilegais a serem fiscalizados na apanha da amêijoa.

A ex-diretora de Programas da estação de Queluz de Baixo não poupou nas críticas ao trabalho jornalístico transmitido no “Jornal das 8”. Felipa Garnel considerou a reportagem de “mau gosto atroz”.

“Estou revoltada com esta reportagem da TVI que, com a conivência do SEF, filma os imigrantes ilegais a serem fiscalizados, no regresso da apanha da amêijoa, quando a maré sobe o rio Tejo”, começou por afirmar no InstaStories, no Instagram. “Não sou defensora da imigração ilegal, mas sou defensora da dignidade a que todos os seres humanos têm direito”, acrescentou.

“Serem interrogados e detidos, vestidos com fatos de mergulho perante as câmaras para serem ‘exibidos’ em pleno prime time, é de um mau gosto atroz. É também triste que qualquer notícia, seja o SEF ou outra, faça ações deste tipo em conluio em canais de televisão”, rematou.