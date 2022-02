Felipe Neto comenta entrada de “ex” Bruna Gomes no “Big Brother Famosos” (TVI)

Felipe Neto comentou a entrada da ex-namorada, Bruna Gomes, no “Big Brother Famosos”, da TVI, este domingo, 27 de fevereiro.

Um dos youtubers mais mediáticos no Brasil reagiu à entrada da ex-companheira na casa mais vigiada do país. No Twitter, Felipe Neto elogiou a concorrente da nova edição do “reality show”.

“Ela não é a ‘ex do fulano’. Ela é Bruna do Gomes”, começou por afirmar.

“Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz. Tive a honra de passar quase cinco anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer a sua índole e coragem neste ‘Big Brother’. Boa sorte, Bru”, acrescentou.

Os dois terminaram a relação amorosa em dezembro do ano passado, depois de terem namorado durante cinco anos.