Fernanda Serrano ao lado da Seleção feminina: “Um dia histórico”

Fernanda Serrano assistiu à convocatória da Seleção Feminina para o Mundial de Futebol e destacou aquilo que considerou ser “um dia histórico”.

Já se conhecem as jogadoras que vão representar Portugal no Mundial de Futebol feminino e Fernanda Serrano não quis faltar à convocatória da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a Austrália e Nova Zelândia.

“Hoje foi um dia histórico. Para mim, para nós, para as nossas filhas e filhos, para o nosso futuro! O Mundo efetivamente está a mudar e nós temos e devemos de fazer parte desta mudança! Conhecemos (…) as convocadas para representarem o nosso país, no Mundial, a acontecer em junho na Nova Zelândia e Austrália. A nossa boa história repete-se!”, disse no perfil de Instagram.

“As ‘Navegadoras’ levam-nos no coração, com o amor e entusiasmo que só um bom português orgulhoso dos seus, sabe dar! E sim. Temos orgulho! Muito! Já temos!

Da nossa seleção feminina de futebol, que pela primeira vez nos faz representar e bem no Mundial. No treinador @francisconeto que as faz acreditar e nunca desistir, da brilhante equipa técnica que as acompanha todos os dias e da nossa capacidade de vencer e jogar!”

“A nossa história repete-se! Hoje começa um novo capítulo! Estamos aqui a torcer por vocês! Estaremos sempre!”, rematou Fernanda Serrano.