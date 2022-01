Fernanda Serrano recorda bons momentos de 2020

Fernanda Serrano recordou, este domingo, 3 de dezembro, os bons momentos do ano passado, deixando de parte os maus que viveu.

Apesar do novo ano já ter chegado, a atriz, de 47 anos, continua nostálgica em relação a 2020, lembrando, no perfil da rede social Instagram, os bons momentos que viveu com fotografias.

“Bom diaaaaaaaaaa! Ainda tenho tudo a dormir… fui rebuscar alguns momentos do ano passado. Os bons! Só os bons! Os maus não queremos recordar”, afirmou Fernanda Serrano.

Diversos internautas juntaram-se para desejar um “bom ano” a Fernanda Serrano. “Beijinhos tudo de maravilhoso”, comentou um seguidor. “Sempre linda e com um lindo sorriso! Nunca deixe de sorrir. Beijinhos, bom ano 2021 para si e família”, escreveu outro.

A intérprete da TVI é mãe de Caetana, Santiago, Laura e Maria Luísa, que nasceram durante o casamento terminado com o antigo apresentador de “reality shows” Pedro Miguel Ramos.

Recentemente, Fernanda Serrano lembrou o início da sua carreira… como modelo. “Um tesourinho que encontrei! Desfile do Nuno Tiago, antes de ser Polícia da Moda! Saudades dos tempos em tudo era mais leve”, atirou, na altura.