Fernanda Serrano celebra aniversário da filha Laura: “Amo-te com todas as forças”

Fernanda Serrano assinalou publicamente, este domingo, 18 de dezembro, o 15.º aniversário da filha Laura. “Amo-te com todas as forças”, afirmou.

A atriz, de 49 anos, fez questão de dar os parabéns à filha Laura este fim de semana, através de uma mensagem repleta de amor e carinho publicada no perfil da rede social Instagram.

“É o teu dia minha linda princesa! Que a tua vida sempre te sorria e consigas sempre desafiar-te a conseguires mais e bons objetivos!” começou por escrever a intérprete da TVI.

“Nunca, mas nunca, percas a feliz vontade de sonhar! Amo-te com todas as minhas forças e amor, como só uma mãe sabe amar! Parabéns, minha filha Laura! Já tens 15 anos”, prosseguiu.

Recorde-se que a artista também é mãe de Santiago, de 17 anos, Maria Luísa, de 13, e Caetana, de seis. Os filhos de Fernanda Serrano nasceram durante o casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

A atriz namora, atualmente, com Ricardo Pereira. A intérprete recebeu, recentemente, uma declaração de amor do companheiro. “Amor para sempre juntos! A mulher mais bonita do mundo, amo-te!” escreveu.