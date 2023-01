Fernanda Serrano confessa: “Vou cuidar melhor de mim”

Fernanda Serrano integrou o elenco da trama “Quero é Viver”, na TVI, projeto que garante ter sido “terapêutico”.

Citada pelo site “Selfie”, a intérprete, de 49 anos, confessou ainda que após as gravações da novela tomou uma decisão.

“Para mim foi terapêutico fazer esta novela. Há uns dias, conversei com uma amiga, que está na mesma faixa etária que eu e, realmente, a história inspira-nos a todas nós. Nunca devemos deixar coisas por fazer na nossa vida e, este ano, tem sido um ano de tomadas de decisão muito importantes, para mim, a título pessoal. E vou cuidar muito mais de mim, do que aquilo que tenho feito até hoje”, garantiu.

No entanto, a atriz garantiu que a sua “Natália” é mais romântica que ela, algo que explicou ser positivo: “Felizmente, porque me fez chamar mais à terra um bocadinho, mais nessa vertente, que às vezes descuro um bocadinho. E que vale a pena acreditar no amor, mesmo que seja de uma forma muito sonhadora. Seja em que fase da vida for. É sempre bom acreditar no amor”.

De notar que Fernanda Serrano não fechou a porta ao amor após a separação de Pedro Miguel Ramos e atualmente vive um romance com o “personal trainer” Ricardo Pereira.