Fernanda Serrano dá o primeiro mergulho do ano e mostra imagem

Fernanda Serrano tem aproveitado os dias de sol que se têm feito sentir e já deu o primeiro mergulho do ano, momento que fez questão de partilhar com os fãs.

A atriz, de 48 anos, publicou, no Instagram, uma imagem sua na praia e escreveu: “Primeiro mergulho ano… para limpar de tanta tristeza que sinto pelo nosso mundo e falta de humanidade!”

“Fosse tudo assim. Fácil e possível! Calma nos corações… bom domingo!”, rematou com uma alusão à guerra que se trava na Ucrânia.

Numa publicação anterior, a intérprete já tinha abordado a guerra entre a Rússia e Ucrânia. “O que assistimos uma vez mais, no nosso amado Mundo, depois de tudo o que devíamos ter aprendido e pelos vistos não nos serviu, é vergonhoso!”, escreveu.

“Repudio qualquer acto desta natureza, que me faça sentir que não conseguirei fazer aquilo a que me propus há quase 17 anos, quando fui mãe pela primeira vez. Proteger os meus filhos. Tenho vergonha por seres adultos, com tamanha má índole e fé, ou falta da mesma, me façam sentir que este, afinal não é um sítio perfeito para viver, ter e criar os nossos filhos em segurança”, acrescentou.

“Desgosto, que o nosso querido planeta, sociedades e economias estejam dependentes de déspotas a quem a sede de poder, me faz temer não conseguir saber explicar aos meus filhos uma guerra. Uma estúpida e desnecessária guerra”, disse ainda.

“Estamos numa luta contra o tempo, para salvar o planeta e os seus recursos e aparecem estes tremendos e injuriosos atrasos de vida… se a vida é bela? Pode ser! Assim consigamos voltar a acreditar que sim, a mostrar aos nossos, aos vossos filhos que sim! Assim o tempo nos mostre isso. Não deixemos de acreditar que a guerra se resolve com acordo, com calma, com sobretudo vontade de Viver! Como lhes digo todos os dias…! Vai correr tudo bem!”, rematou.