Fernanda Serrano mostra-se a dar um beijo ao namorado

Fernanda Serrano partilhou várias fotografias em que surge a dar um beijo. Numa das imagens, a atriz mostra-se ao lado do namorado, Ricardo Pereira.

A intérprete fez questão de assinalar publicamente o Dia Mundial do Beijo com um conjunto de registos publicados no perfil da rede social Instagram. A atriz aparece a dar um beijo ao companheiro.

“Ontem foi Dia Mundial do Beijo? Para nós é todos os dias! Dar e receber! O melhor da vida!” afirmou Fernanda Serrano.

Fernanda Serrano está a namorar com Ricardo Pereira. A atriz é mãe de Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, do casamento com Pedro Miguel Ramos, que terminou em 2018.

Recentemente, a atriz esclareceu, durante a passagem pelo programa das manhãs “Dois às 10” (TVI), que o namorado “ainda não” fez o pedido de casamento.

“Quando for pedida em casamento os meus filhos têm de ser os primeiros a saber, vocês vêm logo imediatamente a seguir”, disse, acrescentando que o pedido “ainda não” foi feito, mas que está “muito feliz”.