Fernanda Serrano declara-se ao pai: “Um dos homens mais lindos da minha vida”

Após a aparente separação do namorado, a atriz Fernanda Serrano rumou até à República Dominicana e recorreu às redes sociais para se declarar ao pai.

Nos últimos tempos, Fernanda Serrano tem recorrido às redes sociais para fazer algumas partilhas das férias na República Dominicana. Desta vez, a atriz aproveitou as histórias do Instagram para se declarar ao pai, com quem rumou até ao destino paradisíaco: “Eu e um dos homens mais lindos da minha vida. O meu pai”.

Recorde-se que, alegadamente, a atriz separou-se, recentemente, de Ricardo Pereira. Ambos namoraram três anos, após a intérprete divorciar-se de Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos, com quem esteve casada por 16 anos.

“A Fernanda apenas contou aos amigos mais próximos. Claro que os filhos e os pais foram os primeiros a saber do fim do namoro”, avançou a revista “TV Mais”.

Antes de viajar para a República Dominicana, Fernanda Serrano esteve na Croácia com os amigos e família. Fotografias da diversão, da companhia, do mar e também em biquíni foram alguns dos “posts” nas redes sociais.