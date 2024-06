Fernanda Serrano dedica mensagem especial ao pai

Pai de Fernanda Serrano completou mais um ano de vida. Na página de Instagram, a atriz não deixou a data passar em branco.

Fernanda Serrano partilhou algumas fotografias dos festejos em família e dedicou uma carinhosa mensagem ao pai.

“O meu pai hoje [ontem] faz anos! O meu super herói! O primeiro e o último na linha da frente! O que sempre me deu a mão e me ensinou a sorrir com o coração, com carinho, com amor e com bondade!”, escreveu.

“A verdade e o bem na minha vida, tem um nome… Pai! O melhor pai e avô do mundo! Tens o melhor abraço e colo do mundo, pai! Amo-te… Continua cheio de vida por muitos, longos e felizes anos! Precisamos de ti daqui até à lua! Parabéns nosso grande amor!”, rematou.

